ものの買い方を見直し、日用品代の節約につなげた事例を紹介します。教えてくれたのは、ミニマルな暮らしを発信するインスタグラマーのSHIROさん（30代）。ものを減らしたことで買い物の習慣も変わり、余分な出費が激減したといいます。ものをもちすぎないことと、節約の関係について伺いました。1：すぐ買わない。欲しくても最低24時間寝かせるミニマリスト歴11年と、長年ものをもちすぎない暮らしを送っているSHIROさん。2DKマン