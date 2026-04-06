スタントンが放ったフェンス直撃打が与えた衝撃【MLB】マーリンズ 7ー6 ヤンキース（日本時間6日・ニューヨーク）怪力男が見せた“規格外”の打球が話題となっている。ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手は5日（日本時間6日）、本拠地でのマーリンズ戦に「5番・指名打者」で出場。7回に放った一打は、あっという間に左翼フェンスに直撃。放送局の実況は、その衝撃的な打球を「電光石火のライナー」と表現した。驚愕の