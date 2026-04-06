スタントンが放ったフェンス直撃打が与えた衝撃

【MLB】マーリンズ 7ー6 ヤンキース（日本時間6日・ニューヨーク）

怪力男が見せた“規格外”の打球が話題となっている。ヤンキースのジャンカルロ・スタントン外野手は5日（日本時間6日）、本拠地でのマーリンズ戦に「5番・指名打者」で出場。7回に放った一打は、あっという間に左翼フェンスに直撃。放送局の実況は、その衝撃的な打球を「電光石火のライナー」と表現した。

驚愕の一打は、7回2死一塁の場面で飛び出した。スタントンがクリス・パダック投手から放った打球は、一瞬で左翼手の頭上を越え、弾丸ライナーでフェンスに直撃。あまりにも打球が速かったため、スタントンは一塁を回ったところで進塁を諦めた。目で追うことも困難なほどの“爆速打”に球場は騒然となった。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」は、公式X（旧ツイッター）でこの衝撃シーンを公開。添付された動画では、ヤンキース放送局「YESネットワーク」で実況を務めたマイケル・ケイ氏が、大興奮でスタントンの打席の様子を伝えている。

ケイ氏は「頭上を超えてフェンス直撃。彼は打球を“強く打ち過ぎた”」と絶叫。「（一塁走者の）ライスは三塁でストップせざるをえません。電光石火のライナーでした。あと少しでフェンスを突き抜けそうでした」とグラウンドで起きた衝撃を伝えた。解説も「打球を強く打ちすぎて、レフト正面に戻ってきました。フェンスの凹みを見てください！」と驚きを隠せない様子だった。

スタントンが放った“爆速安打”の打球速度は116.3マイル（約187.2キロ）。打球がフェンスに直撃した部分は“破壊”されており、ボールの形状ほどの大きさのへこみがみられた。単打に終わってしまったが、2014年オフに当時所属していたマーリンズと結んだ13年総額3億2500万ドル（約516億円）の契約を履行中のスタントンの衝撃パワーは、ファンに強烈なインパクトを残した。（Full-Count編集部）