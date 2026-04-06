元巨人・グリフィンが日本での生活を振り返る【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）前巨人で今季からナショナルズでプレーするフォスター・グリフィン投手が東京で過ごした生活について言及した。5日（日本時間6日）に地元放送局「ナショナルズTV」のプリゲームショーで公開されたインタビューで「皆とてもリスペクトをもって接してくれる」と振り返り、日本への感謝の思いを口にした。2023年から