元巨人・グリフィンが日本での生活を振り返る

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

前巨人で今季からナショナルズでプレーするフォスター・グリフィン投手が東京で過ごした生活について言及した。5日（日本時間6日）に地元放送局「ナショナルズTV」のプリゲームショーで公開されたインタビューで「皆とてもリスペクトをもって接してくれる」と振り返り、日本への感謝の思いを口にした。

2023年から3年間、巨人でプレーしたグリフィンに、番組のレポーターが「投手として学んだことは？」と質問。左腕は「再び先発投手として（起用されたことで）どうすればいいか学んだ。スカウティングレポートの分析、自分に合った調整方法とか。それらを一番学んだ。ルーティン（の確立）、そして球種もいくつか学んだことだよ」と、日本での“成長”を明かした。

さらに「ルーティン、ブルペン、コミュニケーションなどの日米の違いは？」とレポーターが尋ねると「コミュニケーションはこっちの方が簡単だね。言語を喋るからね！ 冗談はさておき、通訳がついていたから（意思疎通は）とても簡単だった」と笑顔を見せた。

続けて「こっち（MLB）は1番から9番までダメージを与えられる打者が揃っている。向こう（NPB）はどちらかというと古典的かな。1、2番は俊足巧打系で、打点を稼げる選手が後に続くって感じだ」と語り、投手からの視点で日米の打線の違いについて触れた。

また「日本の食事や文化で恋しいことは？」の質問には「寿司に勝る食べ物を見つけるのは難しいよ」と絶賛。続けて「みんなとてもリスペクトをもって接してくれる。家族と一緒にいるときにファンが私を見つけても、静かに手を振るだけなんだ。写真をお願いされることはあったけど、（プライベートを）邪魔されることはほとんどなかった。とても親切で、彼らと交流できてとても楽しかったよ」と、日本での3年間を懐かしむように振り返った。

昨季まで3年間、巨人でプレーしてNPB通算18勝をマーク。昨年12月2日に自由契約となり、同22日に1年550万ドル（約8億7800万円）でナショナルズ入りした。日本で過ごした経験を活かして、MLBの舞台で活躍する。（Full-Count編集部）