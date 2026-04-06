ナショナルズ3連戦で2本塁打を放った大谷【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦で3回に2試合ぶりの2号ソロを放った。今カード3試合で2本塁打が飛び出す中、日本の巨人ファンは「なんか複雑……」とざわついている。大谷はこの日、昨年まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手から飛距離438フィート（約133.5メートル