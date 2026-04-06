ナショナルズ3連戦で2本塁打を放った大谷

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦で3回に2試合ぶりの2号ソロを放った。今カード3試合で2本塁打が飛び出す中、日本の巨人ファンは「なんか複雑……」とざわついている。

大谷はこの日、昨年まで巨人でプレーしたフォスター・グリフィン投手から飛距離438フィート（約133.5メートル）の特大弾を叩き込んだ。2日前の試合では、今季初本塁打を放ったが、マウンドにいたのは同じく元巨人のマイルズ・マイコラス投手だった。

この共通点にX（旧ツイッター）では、「打った相手グリフィンやん。1号のときはマイコラスだし、巨人ファンとしては複雑」「大谷がホームラン打った相手がマイコラスとグリフィンってなんか複雑…」「大谷翔平のホームランは嬉しいんやけどマイコラスにグリフィンってなんか嫌だな」「1号はマイコラスだし元巨人やられすぎてる」「巨人に何か恨みをお持ちで？」「巨人キラーかな？」「巨人ファンとしてはもやもや笑」と巨人ファンが心境をつづった。

この日先発したグリフィンは、大谷に一発を許したものの5回1失点と力投。「MLBで通用してそうで何より」「グリフィンメジャーでも頑張ってるの嬉しい」と好投に注目する声もあった。

大谷は開幕から6試合で長打なしだったが、開幕から3カード目でバットも温まってきた。6日（同7日）からは昨年のワールドシリーズで激突したブルージェイズとのカードが始まる。（Full-Count編集部）