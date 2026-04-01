ユニクロが発表東京五輪の陸上女子5000＆1万メートル代表の廣中璃梨佳が1日、ユニクロ女子陸上部に入部した。同陸上部の公式サイトが発表した。廣中は3月11日、自身のインスタグラムで所属していた日本郵政グループ女子陸上部を退部及び日本郵政株式会社を退職すると報告していた。ユニクロ女子陸上部は公式サイトで廣中の加入を発表。廣中は「このたび、ユニクロ女子陸上部に迎え入れていただくことになりました。これまで積