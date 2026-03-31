脱毛は数回で終わる施術ではありません。完了までに複数回通う必要があるため、最終的な総額で判断することが重要です。脱毛サロンと医療脱毛では料金体系や通う回数が異なるため、見た目の価格だけで比較すると実際のコストを見誤る可能性があります。 本記事ではそれぞれの料金プランをもとに、全身脱毛にかかるトータルコストを比較・検証しています。脱毛を検討している方はぜひ参考にしてください。 脱毛