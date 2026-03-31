ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、Bluetoothスピーカーシステム「SoundSticks 5」を2026年4月2日（木）より順次発売する。■力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現Harman Kardonは、無駄を削ぎ落としたシンプルな造形美と厳選されたマテリアルを追求しながら、50年にわたる