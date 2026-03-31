真っすぐ前を見つめながらも、時折、隣の警察官と会話をするような形でうなずく男。住所不定・無職の三浦祐太容疑者（22）です。同じく逮捕された男女3人と共謀し、2カ所のレンタルビデオ店でスマートフォンやゲーム機など合わせて270万円相当を盗んだ疑いが持たれています。事件があったのは2025年11月。三浦容疑者ら男女3人は、埼玉・鶴ヶ島市にあるレンタルビデオ店で、窓ガラスをバールなどで割って侵入し、スマートフォンなど