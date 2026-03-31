奪三振能力と左右を問わぬ安定感ロッテに今季加入した宮崎颯投手は、2022年育成ドラフト8位でソフトバンクに入団後、翌年1月にトミー・ジョン手術を受け長期離脱を経験した。それでもプロ3年目の昨季に2軍デビューを果たし、31試合で防御率2.57を記録。7月に支配下登録を勝ち取り、1軍でも2試合に登板したが、オフに戦力外通告を受け、11月にロッテと支配下契約を結んだ。昨季、救援防御率がリーグワーストだったロッテにおい