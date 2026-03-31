決勝は大阪桐蔭と智弁学園が対戦した第98回選抜高校野球大会は31日、阪神甲子園球場で決勝戦が行われ、大阪桐蔭が7-3で智弁学園を下し、優勝を果たした。東邦（愛知）に並ぶ選抜最多の5度目の栄冠で、史上2校目となる春夏通算10度目の甲子園Vを果たした。先発は初戦の熊本工戦で14個の三振を奪った192センチの大型左腕、川本晴大投手（2年）だった。初回から148キロの力強いを直球など、3者連続空振り三振を奪い、最高の立ち上