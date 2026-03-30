新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、“等身大”ラブコメディTVアニメ『正反対な君と僕』第２期を７月５日（日）から毎週日曜日午後５時30分より先行配信する。 『正反対な君と僕』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載された、阿賀沢紅茶によるラブコメ漫画が原作で、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人がお互いを尊重しながら