県産木材の利用促進などを目指し、秋田市の合板メーカーが県などと協定を結びました。秋田市の合板メーカー、秋田プライウッドと協定を結んだのは県と秋田県建築士事務所協会です。両者は秋田プライウッドが製造した県産木材の合板を積極的に採用し、建築物の木造化を進めます。秋田プライウッド井上篤博社長「人口減少と住宅着工戸数も減る傾向にありますけれども内装を新合板にするというところはまだま