プティポンタの声優を7年ぶりに務めることにオリックスを応援するマスコット「ポンタ」の妹であるプティポンタの声を、声優の立花理香さんが再度務めることが27日に「バファローズ☆ポンタ」のX（旧ツイッター）で発表された。立花さんはオリックス・若月健矢捕手の妻で、「若月の奥さん美人やなあ」「ガチで美人」と注目の声があがっている。「バファローズ☆ポンタ」のXでは「な、なんと…！プティポンタの声、立花理香さん