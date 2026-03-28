開幕第2戦の試合前に贈呈セレモニーが行われるドジャースの選手たちは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングが配布される。今回も“超豪華仕様”になる見込み。前回は大小300個のダイヤモンドがちりばめられるなどのデザインが大きな話題となった。前回、大谷翔平投手や山本由伸投手らが初めて受けとったチャンピオンリングは、表面には球団カラーのブルーを使った宝石でLAの文字が表現さ