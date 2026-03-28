開幕第2戦…先発はシーハン【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は28日、本拠地ダイヤモンドバックス戦前に会見を行った。大谷翔平投手については、現状では登板日も打順は1番で起用することを明かした。大谷は開幕戦に続き、この日も1番でスタメンに名を連ねた。指揮官は「彼は（1番が）居心地よく感じているし、我々としても彼にできるだけ多く打席に立ってもらえ