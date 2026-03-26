サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい――そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」を発売した。■コンパクトなのにしっかり使える設計幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワ