3月22日までの1週間に県内で確認されたインフルエンザ感染者数は5週ぶりに増加し、県は3月26日、今シーズン2度目となる「インフルエンザ注意報」を発令しました。県によりますと、22日までの1週間に県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は366人で、前の週より52人増えました。増加は5週ぶりです。1医療機関当たりの平均も「11.09人」と目安の10人を超えたため、県は26日、今季2度目の「インフルエンザ注意