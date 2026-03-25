BTSの復帰作『ARIRANG』が大きな注目を集めるなかで、気になるのが「そもそもアリランとは何か」という点だろう。アリランは、名実ともに韓国を代表する民謡であり、民族の歌とも呼ばれる存在だ。2012年にはユネスコの人類無形文化遺産にも登録されている。【注目】「彼らが崩れ落ちる音」BTSの新アルバムに酷評一般に「アリラン」といえば、一つの決まった歌を思い浮かべるだろう。だがユネスコによれば、アリランという名で伝承