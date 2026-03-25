サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源タップやケーブル、ゲーム機本体をスマートに収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」と「200-CB100W（ホワイト）」を発売した。■散らかる配線、まとめて一掃デスク周りやテレビ裏など、気づけば絡まり合うケーブルや電源タップ。本製品は、それらを一つにまとめて収納できるボックスだ。見た目をスッキリ整えるだけでなく、掃除や管