ごちゃつく電源回りを、まとめてスッキリ整理！ケーブルボックス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電源タップやケーブル、ゲーム機本体をスマートに収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」と「200-CB100W（ホワイト）」を発売した。
■散らかる配線、まとめて一掃
デスク周りやテレビ裏など、気づけば絡まり合うケーブルや電源タップ。本製品は、それらを一つにまとめて収納できるボックスだ。見た目をスッキリ整えるだけでなく、掃除や管理もしやすくなり、日常のちょっとしたストレスを軽減。インテリアにも自然に馴染むデザインで、空間全体の印象をワンランク引き上げる。
■ゲーム機も一緒に収納できる設計
Nintendo SwitchやSwitch2本体と電源周りをまとめて収納できる設計を採用。リビングや子ども部屋でありがちな“出しっぱなし問題”をスマートに解決する。プレイ時も収納したまま配線できるため、使い勝手を損なわず、見た目と機能性を両立した新しい収納スタイルを実現する。
■開閉式でメンテナンスも簡単
ボックスは開閉式の蓋を採用しており、内部の配線整理や掃除も簡単に行える。ケーブルの追加や配置変更もスムーズに対応できるため、環境の変化にも柔軟に対応。日々の使いやすさにこだわった設計で、長く快適に使用できる。
■安全性に配慮した放熱設計
耐熱素材を使用し、さらに熱がこもりにくい構造を採用。底面には放熱用スリットを設けることで、電源タップ使用時の発熱リスクを軽減する。安全性を重視した設計により、家庭でもオフィスでも安心して使用可能。見た目だけでなく“安全”も整える新しい選択肢だ。
■配線しやすい多方向ケーブル口
左右と上部に配線口を配置することで、あらゆる方向からのケーブル接続に対応。設置場所を選ばず、最適な配線レイアウトが可能だ。見えない部分まで美しく整えることで、デスク環境やリビング空間の完成度を高める。
■商品詳細
■電源タップやケーブル、ゲーム機本体をスマートに収納できるケーブルボックス「200-CB100BK（ブラック）」
■ITライフハック
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ボックスは開閉式の蓋を採用しており、内部の配線整理や掃除も簡単に行える。ケーブルの追加や配置変更もスムーズに対応できるため、環境の変化にも柔軟に対応。日々の使いやすさにこだわった設計で、長く快適に使用できる。
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