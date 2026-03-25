923形ドクターイエローベビーカーのレンタル開始 JR東日本グループの「ジェイアール東日本企画」が、JR四国などと連携し、外出先でも便利に利用でき、予約可能なベビーカーレンタルサービス「ベビカル」を4月1日から高松市の「JRクレメント高松」で開始します。 貸し出すベビーカーは、子どもに人気の「923形ドクターイエローベビー