サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を発売した。■マグネット着脱で2サイズを使い分け本製品最大の魅力は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる画期的な構造だ。パーツを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」として長時間のデスクワークで活躍し、外せば持ち