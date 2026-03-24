2サイズに変身！着脱式小型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を発売した。
■マグネット着脱で2サイズを使い分け
本製品最大の魅力は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる画期的な構造だ。パーツを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」として長時間のデスクワークで活躍し、外せば持ち運びに最適な「コンパクトサイズ」に早変わりする。作業環境やシーンに合わせて、1台で最適な操作感を直感的に選ぶことができる。
■携帯性を極めた薄型・軽量デザイン
カバンやポーチのちょっとした隙間にもすっぽり収まる、携帯性に優れた薄型フォルムを採用している。出張やカフェでのテレワークなど、移動が多いビジネスパーソンに最適だ。荷物を少しでも減らしたい外出時にもかさばることなくスマートに持ち運べ、どこにいてもすぐに快適なPC作業環境を整えることができる。
■周囲を気にせず使える静音設計
クリックボタンには、カチカチという操作音が鳴らない静音スイッチを採用している。静かなオフィスや図書館、カフェでの作業中、あるいは深夜の自宅やWeb会議中など、周囲への音漏れが気になる環境でも気兼ねなく使用できる。周りの人への配慮ができるだけでなく、自身の仕事への集中力を途切れさせない。
■エコで手間いらずなUSB充電式
煩わしい乾電池の交換が一切不要な、充電式バッテリーを本体に内蔵している。付属のケーブルを接続するだけで手軽に充電でき、外出先で急に電池残量が減った場合でもPC等から給電可能だ。使い捨て電池を買う手間やコストを省けるため非常に経済的であり、環境にも優しいサステナブルな設計となっている。
■マルチに使えるBluetooth接続＆4ボタン
ケーブルの煩わしさがないBluetoothワイヤレス接続を採用し、パソコンやタブレットなど様々なデバイスとスムーズに接続できる。また、基本操作に加えて作業効率を高める4ボタン仕様となっており、日々のパソコン作業をより快適にサポートする。モバイル性と機能性を高い次元で両立した頼れるアイテムだ。
■マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」
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・どんな姿勢でも空中操作！ワイヤレスハンディマウス
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■マグネット着脱で2サイズを使い分け
本製品最大の魅力は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる画期的な構造だ。パーツを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」として長時間のデスクワークで活躍し、外せば持ち運びに最適な「コンパクトサイズ」に早変わりする。作業環境やシーンに合わせて、1台で最適な操作感を直感的に選ぶことができる。
■携帯性を極めた薄型・軽量デザイン
カバンやポーチのちょっとした隙間にもすっぽり収まる、携帯性に優れた薄型フォルムを採用している。出張やカフェでのテレワークなど、移動が多いビジネスパーソンに最適だ。荷物を少しでも減らしたい外出時にもかさばることなくスマートに持ち運べ、どこにいてもすぐに快適なPC作業環境を整えることができる。
■周囲を気にせず使える静音設計
クリックボタンには、カチカチという操作音が鳴らない静音スイッチを採用している。静かなオフィスや図書館、カフェでの作業中、あるいは深夜の自宅やWeb会議中など、周囲への音漏れが気になる環境でも気兼ねなく使用できる。周りの人への配慮ができるだけでなく、自身の仕事への集中力を途切れさせない。
■エコで手間いらずなUSB充電式
煩わしい乾電池の交換が一切不要な、充電式バッテリーを本体に内蔵している。付属のケーブルを接続するだけで手軽に充電でき、外出先で急に電池残量が減った場合でもPC等から給電可能だ。使い捨て電池を買う手間やコストを省けるため非常に経済的であり、環境にも優しいサステナブルな設計となっている。
■マルチに使えるBluetooth接続＆4ボタン
ケーブルの煩わしさがないBluetoothワイヤレス接続を採用し、パソコンやタブレットなど様々なデバイスとスムーズに接続できる。また、基本操作に加えて作業効率を高める4ボタン仕様となっており、日々のパソコン作業をより快適にサポートする。モバイル性と機能性を高い次元で両立した頼れるアイテムだ。
■マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」
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