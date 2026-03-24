センバツ第６日▽２回戦帝京４―９中京大中京＝延長１０回タイブレーク＝（２４日・甲子園）中京大中京は帝京を下して、史上初の春６０勝目を挙げた。５回無死一塁、荻田翔惺主将（３年）の大会４号２ランで４点リードを広げるも、その裏に帝京打線の猛反撃を受けエース右腕の安藤歩叶（３年）が４失点し同点に追いつかれた。６回、９回には得点圏にランナーを置くもあと１点が遠かった。延長１０回無死満塁、田中大晴