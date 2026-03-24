毎週月曜日に放送中のTVアニメ『ヴィジランテ』、第25話の放送で傷顔の男の正体が明らかとなり、No.6のキャラクター情報が公開された。さらに演じる八代拓からのコメント・インタビューも公開された。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。