Ｒソシエダード所属のＭＦ久保建英が２３日、全体練習に復帰した様子がチーム公式Ｘで伝えられた。この動画では、チームメートが花道をつくり、久保の復帰を祝福する場面や、練習で警戒にボールを扱う様子が見られた。また、同日のスペイン紙ムンド・デポルティーボ電子版は久保の練習復帰を報じるとともに「ピッチに姿を見せたことは、回復における重要な一歩。シーズン終盤の重要な局面での復帰への道を開くもの」と伝えた。