日本航空（JAL）は、国内線の「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」を、「JALファーストクラスラウンジ」へ名称を変更する。今秋から順次リニューアルオープンする羽田空港のラウンジに加え、札幌/千歳・大阪/伊丹・福岡・沖縄/那覇の4空港でも名称を変更する。羽田空港では、北ウイングのラウンジでリニューアルを行っており、10月にもオープンを予定している。南ウイングでは10月からリニューアルを開始し、2027年6月のオープンを