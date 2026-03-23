株式会社花やしきが運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボレーションイベントとして、『ドムドム×花やしき2026』を2026年4月1日（水）〜4月26日（日）の期間で開催する。■ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販売コラボイベントの開催を記念して、ドムドムハンバーガー浅草花やしき店限定の『パンダカーバーガー』を販