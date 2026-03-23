大阪・梅田の新御堂筋で、今月11日早朝、大阪市北区の新御堂筋で下水道工事のために埋められていた鋼鉄管が路上のアスファルトごと、一時約13メートルも突き出した問題で、発生当時近くを走っていた車にケガ人が出ていたことが分かりました。 【写真を見る】大阪・新御堂筋鋼鉄管の突出で車２台が損傷・２人のケガ判明急ブレーキかけて捻挫そして突出部分あす切断へ 大阪市によりますと、現場では当日午前6時5