通信環境の良し悪しがビジネスの成否を分ける現代。しかし、多くの現場では、複雑化した配線や不安定なWi-Fiといった「目に見えないインフラ課題」が、担当者の貴重なリソースを奪い続けている。東日本が提供する「おまかせLAN構築」と「ギガらくWi-Fi」は、単なる機材導入にとどまらない。いかにして顧客の「IT担当者の孤独」を解消し、攻めのIT投資へと繋げるのか。数々の現場を救ってきたNTT東日本 ビジネス開発本部 無線＆IOT