勤務先の中学校の女子生徒にキスをしたとして男性教諭が懲戒免職されました。 【写真を見る】勤務先中学校の女子生徒にキス 25歳男性教諭を懲戒免職 他にも頭に手を触れたり手を握る 28歳男性中学校教諭は同僚の靴を片方捨てるなどして懲戒処分 岐阜県 懲戒免職されたのは、岐阜県内の中学校に勤務していた25歳の男性教諭です。岐阜県教育委員会によりますと男性教諭は去年11月、勤務する中学校近くの広場でこの学校に通う女子生