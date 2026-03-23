Nintendo Switch 2専用ハードカバーケース「PITA FULL COVER GRIP CASE」を取り付けたところ アユートは、韓国発ゲーミングアクセサリーブランド「LEPIC GAMING」の第1弾製品として、Nintendo Switch 2専用ハードカバーケース「PITA FULL COVER GRIP CASE」を27日発売する。価格は4,400円。カラーはSmokeとNeon。 なお、上記は本体を保護するケースと、