第3試合、山梨学院の菰田が途中交代第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第3試合で山梨学院と長崎日大が対戦した。5回、山梨学院の菰田陽生投手（3年）が守備の際に打者走者と接触し転倒。菰田は左手を痛めたのか治療を経て一度戻ってくるも、6回の守備から交代した。突然のアクシデントに甲子園は騒然となった。プロ注目の“怪物”が苦悶の表情を浮かべた。5回の長崎日大の攻撃、2死一塁の場面で川鍋伶恩内野手