84万回以上再生され9万以上の「いいね」を獲得しているのは、2匹の子猫がごはんをおねだりする様子。投稿には、視聴者からの「なにこれ可愛すぎて蒸発しそう」「これ真顔で見れる人いるの？」「あああああああ可愛過ぎるうううううう」といった悲鳴のようなコメントが殺到しています。 【動画：足元にやってきた2匹の赤ちゃん猫→『なに？』と聞いてみると…たまらなく可愛い反応】 黒猫きょうだいの訴え TikTokアカウント「Kai