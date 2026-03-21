「寒いから焦げた」…そんな一言とともに投稿されたシャム猫のビフォーアフター写真が話題を集めています。以前と現在の姿を並べて見ると、確かに「焦げた」としか言いようのない変化が…。投稿は記事執筆時点で23.3万表示を突破し、「ウチに来たら黒猫になるかも」「こんなに毛色が変わるものなんですね」といったコメントも寄せられました。果たして、この不思議な変化の理由とは…？ 【写真：沖縄にいたときは『大