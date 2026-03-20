牛乳による下痢を引き起こす具体的な疾患にはどのようなものがあるのでしょうか？メディカルドック監修医が、特徴的な病気・疾患の種類や、お腹を壊しやすい方が日常生活で気をつけるべき正しい対処法を詳しく解説します。気になる症状がある場合は、迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「牛乳」を飲んで「下痢」をする原因はご存知ですか？考えられる病気を医師が解説！』と題して公開した記事を