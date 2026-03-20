アイスをおねだりし失敗 とんでもない顔になってしまった犬が反響わんちゃんホンポ

アイスをおねだりし失敗 とんでもない顔になってしまった犬が反響

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アイスをおねだりして失敗した犬の動画がTikTokで話題になっている
  • テーブルの端に鼻を押し付けて、ジト目で見つめてきたという
  • ピカソの絵みたいになってるw」などのコメントが寄せられた
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