¥¢¥¤¥¹¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¸¤¢ª´°Á´¤ËÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡Ø¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿É½¾ð¡Ù¤¬12ËüºÆÀ¸¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¥Ô¥«¥½¤Î³¨¡×
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤ó¤³¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç12Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖÂçÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Ìþ¤µ¤ì¤ë¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥¢¥¤¥¹¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¸¤¢ª´°Á´¤ËÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤¦¡Ø¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿É½¾ð¡Ù¡Û
¥¢¥¤¥¹¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¸¤
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öemily_uan¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ß¥êー¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¥«¥Ëー¥ó¥Ø¥ó¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¡£¤·¤«¤·ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÃ¼¤ËÉ¡¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¡¢º¨¤á¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡Ä¡ª³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¸¥ÈÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ËÂÎ½Å¤òÍÂ¤±¤¹¤®¤ÆÉ¡¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£åºÎï¤Ë45ÅÙ¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°»õ¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÔÉþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÙ¹¤Í¤¿¤¢¤È¡¢¤µ¤µ¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¿©¤ÙÊª¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¡¢¤ï¤ó¤³¤ÎÂÎ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥ª¥ä¥Ä¤Çµ¡·ù¤òÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¢ö
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Ô¥«¥½¤Î³¨¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ù¹¤ÍÊýwww¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤¬ÀË¤·¤¤¡Ä
¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤æ¤¢¤ó¡Ù¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Æ±µï¸¤¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤ÎÆü¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤È¤¤ËÊÉ¤ËÁ°Â¤òÉÕ¤¯¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£ÊÉ¤ËÁ°Â¤òÉÕ¤±¤ë¸¤¤Ï¸¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¸¡¾Ú¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÊÉ¤ËÁ°Â¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤µ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤ÞÊÉ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤Æ¡×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤âÁ°Â¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¡ÖÀË¤·¤¤¡×¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤ÈÄÖ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öemily_uan¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ß¥êー¤Á¤ã¤ó¡õ¤æ¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öemily_uan¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£