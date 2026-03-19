◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 八戸学院光星(青森)15−6崇徳(広島)(19日、甲子園球場)選抜高校野球大会が始まり大会1日目の第3試合で八戸学院光星と崇徳が対戦しました。高校野球では今大会から指名打者制（DH）を導入。さらに先発投手を指名打者として出場させる「大谷ルール」も採用されます。八戸学院光星は北口晃大選手に「大谷ルール」を適用し、先発投手兼・4番指名打者で出場。3年生の北口選手は身長189センチ、体重9