新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気青春アニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』の最新話を３月31日（火）21時に３話連続無料放送。また最新話の放送を記念し、これまでのエピソードの無料振り返り一挙放送も実施する。 『千歳くんはラムネ瓶のなか』は、「ガガガ文庫」（小学館）より刊行され、コミカライズ版も展開されている裕夢によるライトノベルが原作のエモーショナル青春ストーリー。本作では、端正なルックスに