大谷がオープン戦に登板、4回1/3を無失点【MLB】ドジャース 5ー1 ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板した。4回1/3を投げて無失点。4三振を奪う好投で、二刀流での開幕に向けて順調な調整ぶりを示した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「全体的に、本当によかった」と称えた。初回から大谷が打者を圧倒した。わずか5球で3者凡退に切り抜