トレーニングコーチの塩多雅矢さん伝授…投球のエネルギーロスを防ぐ胸の張り投球におけるパフォーマンス向上と怪我予防には、胸を張る動きが欠かせない。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、体幹の引き締めと腕振りを支える筋出力の重要性を説く。今回は投球動作で最も胸を張る「最大外旋」の局面を抽出し、理想的な体の使い方を養う「ジャベリンMER」ドリルを紹介している。投球時に