世界最大級の慈善財団を率い、"IT界の聖人"とも称されてきた米マイクロソフト共同創業者、ビル・ゲイツ氏（70）。その名がいま、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（2019年に死亡）をめぐる文書の中で浮上し、スキャンダルの渦中にある。2026年1月末、米司法省などが公開した元被告に関連する文書。その中に、ゲイツ氏に関する未送信の下書きメール2通が含まれていた。 【画像を見る】女性と密着するゲイツ氏、女性に囲