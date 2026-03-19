ロバーツ監督「本当によくやっている」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は18日（日本時間19日）、アリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応じ、キム・ヘソン内野手について、「本当によくやっている。彼が戻ってきて嬉しいです。守備を高く評価している。ヒットも出ているし、盗塁も素晴らしい」と高く評価した。27歳のキム・ヘソンはWBC韓国代表からチーム復帰後、15日（同16日）の敵地・カブス戦から3試合連続安打。3月の