イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１８日午後（日本時間同日夜）、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、カタールの３か国にある石油関連施設周辺の住民らに対し、数時間以内に攻撃を行うとして避難するよう勧告した。革命防衛隊はサウジの２施設、ＵＡＥの１施設、カタールの２施設の名前を挙げ、「直接的かつ合法的な標的となる」と主張。施設従業員らも含め、即時避難を促した。発表では、近隣各国の統治者に