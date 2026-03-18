テレビアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系毎週金曜後11：30）の第11話「キャラレル・ワールド」が、20日に放送される。このほど、あらすじと場面カットが公開され、旧作アニメで一堂零を演じた千葉繁がゲスト出演することが発表された。【画像】みんなキャラが別人に？『ハイスクール！奇面組』第11話場面カット第11話は、ある朝の通学路。唯は零と一緒になるもすでに遅刻しそうな時間に。そこで零はゲームのバ