サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、幅約95cmのワイド設計と最大1650ルーメンの高照度を備え、3灯と5か所の関節で照射位置を自在に調整ができるスタンドタイプのLEDライト「800-LED104」を発売した。■デスク全体を一気に照らす、幅約95cmのワイド設計一般的なデスクライトでは光が届きにくい、モニター周辺や書類を広げたスペースまでしっかり照らせるのが本製品の魅力だ。幅約95cmのワイド